«Автомобилист» заключил новый контракт с Максимом Денежкиным

«Хоккейный клуб «Автомобилист» продлил контракт с нападающим Максимом Денежкиным. Новое одностороннее соглашение рассчитано на два сезона – до 31 мая 2028 года. Желаем Максиму добиваться новых достижений вместе с «Автомобилистом» и продолжать показывать результативную игру!» — сказано в сообщении пресс-службы «Автомобилиста», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Денежкину 25 лет, за «Автомобилист» форвард выступает с 2022-го. Прежде Максим играл за «Ладу», «Локомотив», «Горняк-УГМК» и «Буран».