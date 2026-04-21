«Плей-офф — это непросто». Сидни Кросби — о серии «Питтсбурга» с «Филадельфией»

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби назвал непростой задачей матчи серии плей-офф НХЛ с «Филадельфией Флайерз». На данный момент счёт в серии — 2-0 в пользу «Флайерз».

«Плей-офф — это непросто. Так иногда бывает. Не всегда всё идёт по-твоему. Но нам хотелось бы взять хотя бы одну игру, особенно дома. Этого не случилось. Так что сейчас нам нужно перестроиться и быть лучше в третьем матче серии», — сказал звёздный форвард в интервью после окончания матча.

По итогам сезона-2024/2025 Национальной хоккейной лиги обладателем Кубка Стэнли стала «Флорида Пантерз». В финале турнира «Пантерз» обыграли «Эдмонтон» в шести матчах серии (4-2).