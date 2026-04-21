Главный тренер «Салавата Юлаева» рассказал о вспышке пневмонии в ходе плей-офф КХЛ

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал о вспышке пневмонии в команде по ходу плей-офф Континентальной хоккейной лиги этого сезона. В 1/4 финала турнира уфимцы проиграли «Локомотиву». Счёт в серии — 4-0.

— В серии с «Локомотивом» этот вирус имел принципиальное значение? Или причина поражения в других деталях? Если да, в каких именно?

— Причина поражения кроется во многих деталях. Не скажу, что мы бы прошли «Локомотив» и выиграли у них четыре матча, но если бы, допустим, Лала [Данил Алалыкин] и Зора [Никита Зоркин] были целы, мы бы покусались. По крайней мере, в пять защитников бы не играли.

— Как так получилось, что именно на второй раунд пришёлся этот вирус?

— Это получается легко. Когда организм истощён физически и эмоционально, подхватываешь вирусы, которые не зацепились бы за тебя, будь ты крепок. Зора не сыграл ни одного матча, Лала сыграл на температуре, Вязовой практически все матчи с температурой играл, один только не сыграл, потому что не мог встать с кровати. Доктор лечил, процедуры делали, Семён на морально-волевых отработал с «Локомотивом», Зора и Лала не смогли.

— То есть настолько всё серьёзно было?

— Когда 38℃ температура, был диагноз пневмония, с этим не рискуют. Они бы играть не могли, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.