Главный тренер «Салавата Юлаева» рассказал о вспышке пневмонии в ходе плей-офф КХЛ

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал о вспышке пневмонии в команде по ходу плей-офф Континентальной хоккейной лиги этого сезона. В 1/4 финала турнира уфимцы проиграли «Локомотиву». Счёт в серии — 4-0.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
12 апреля 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Алексеев (Николаев) – 05:11 (5x5)     1:1 Варлов (Броссо, Родуолд) – 27:53 (5x5)     1:2 Елесин (Фрейз, Береглазов) – 29:40 (5x5)     2:2 Броссо (Ремпал, Родуолд) – 40:42 (5x5)     2:3 Каюмов (Берёзкин, Шалунов) – 47:58 (5x4)    

— В серии с «Локомотивом» этот вирус имел принципиальное значение? Или причина поражения в других деталях? Если да, в каких именно?
— Причина поражения кроется во многих деталях. Не скажу, что мы бы прошли «Локомотив» и выиграли у них четыре матча, но если бы, допустим, Лала [Данил Алалыкин] и Зора [Никита Зоркин] были целы, мы бы покусались. По крайней мере, в пять защитников бы не играли.

— Как так получилось, что именно на второй раунд пришёлся этот вирус?
— Это получается легко. Когда организм истощён физически и эмоционально, подхватываешь вирусы, которые не зацепились бы за тебя, будь ты крепок. Зора не сыграл ни одного матча, Лала сыграл на температуре, Вязовой практически все матчи с температурой играл, один только не сыграл, потому что не мог встать с кровати. Доктор лечил, процедуры делали, Семён на морально-волевых отработал с «Локомотивом», Зора и Лала не смогли.

— То есть настолько всё серьёзно было?
— Когда 38℃ температура, был диагноз пневмония, с этим не рискуют. Они бы играть не могли, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

