Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Питтсбурга» Карлссон прокомментировал второе поражение в серии с «Филадельфией»

Комментарии

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Эрик Карлссон прокомментировал второе поражение команды в серии плей-офф Кубка Стэнли с «Филадельфией Флайерз». В ночь на вторник, 21 апреля, «Пингвинз» проиграли 0:3. Счёт в серии — 2-0 в пользу «Флайерз».

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
21 апреля 2026, вторник. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
0 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Мартон (Конечны, Дворак) – 33:39     0:2 Хэтэуэй (Типпетт) – 37:43 (sh)     0:3 Гленденинг (Кутюрье, Хэтэуэй) – 57:55    

«Мы сыграли 82 игры (в рамках регулярного чемпионата НХЛ. — Прим. «Чемпионата»). Мы знаем, как играть в хоккей. Знаете, думаю, что иной раз мы слишком много думаем и не играем на инстинктах, в чём мы отлично преуспевали ранее», — приводит слова Карлссона журналист Уэс Кросби в социальной сети X.

Следующий матч между командами состоится 23 апреля. Действующий обладатель Кубка Стэнли — «Флорида Пантерз».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android