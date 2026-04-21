Защитник «Питтсбурга» Карлссон прокомментировал второе поражение в серии с «Филадельфией»

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Эрик Карлссон прокомментировал второе поражение команды в серии плей-офф Кубка Стэнли с «Филадельфией Флайерз». В ночь на вторник, 21 апреля, «Пингвинз» проиграли 0:3. Счёт в серии — 2-0 в пользу «Флайерз».

«Мы сыграли 82 игры (в рамках регулярного чемпионата НХЛ. — Прим. «Чемпионата»). Мы знаем, как играть в хоккей. Знаете, думаю, что иной раз мы слишком много думаем и не играем на инстинктах, в чём мы отлично преуспевали ранее», — приводит слова Карлссона журналист Уэс Кросби в социальной сети X.

Следующий матч между командами состоится 23 апреля. Действующий обладатель Кубка Стэнли — «Флорида Пантерз».