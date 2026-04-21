Тренер «Далласа» Галуцен высказался о победе над «Миннесотой» в матче плей-офф НХЛ

Тренер «Далласа» Галуцен высказался о победе над «Миннесотой» в матче плей-офф НХЛ
Главный тренер «Даллас Старз» Глен Галуцен высказался о победе над «Миннесотой Уайлд» (4:2) во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Счёт в серии — 1-1.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
21 апреля 2026, вторник. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Джонстон (Лундквист, Бек) – 08:58     1:1 Фэйбер (Хьюз, Капризов) – 11:33     2:1 Дюшейн – 24:02 (pp)     3:1 Робертсон (Лундквист, Дюшейн) – 47:09     3:2 Фэйбер (Эрикссон Эк, Хьюз) – 49:47     4:2 Джонстон (Грицковян, Линделль) – 59:10 (pp)    

«С нашей стороны это была игра плей-офф. Мне кажется, что для нас – первая в этой серии, для них – вторая. Мы становимся похожими на самих себя. Обе команды хорошо сыграли, матч получился очень напряжённым. Мы пытались улучшить некоторые моменты, и в целом было гораздо больше взаимопонимания. Мы разобрали ошибки, которые были в первом матче. Долго изучали эти моменты и знаем, что к ним привело. Но сегодня многое зависело от нашего понимания их замыслов и того, как мы их пресекали. Мы были немного быстрее», – приводит слова Галуцена официальный сайт НХЛ.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
