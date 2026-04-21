Тренер «Далласа» Галуцен высказался о победе над «Миннесотой» в матче плей-офф НХЛ

Главный тренер «Даллас Старз» Глен Галуцен высказался о победе над «Миннесотой Уайлд» (4:2) во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Счёт в серии — 1-1.

«С нашей стороны это была игра плей-офф. Мне кажется, что для нас – первая в этой серии, для них – вторая. Мы становимся похожими на самих себя. Обе команды хорошо сыграли, матч получился очень напряжённым. Мы пытались улучшить некоторые моменты, и в целом было гораздо больше взаимопонимания. Мы разобрали ошибки, которые были в первом матче. Долго изучали эти моменты и знаем, что к ним привело. Но сегодня многое зависело от нашего понимания их замыслов и того, как мы их пресекали. Мы были немного быстрее», – приводит слова Галуцена официальный сайт НХЛ.