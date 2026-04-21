Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гимаев поделился ожиданиями от матчей Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Металлургом»

Гимаев поделился ожиданиями от матчей Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Металлургом»
Комментарии

Бывший защитник, комментатор и хоккейный эксперт Сергей Гимаев поделился ожиданиями от матчей 1/2 финала Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Металлургом».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
25 апреля 2026, суббота. 14:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ак Барс» сейчас показывает лучший хоккей, как было во времена Билялетдинова, когда они выигрывали Кубки. Кажется, что это физически команда, готова сейчас лучше всех, она выигрывает львиную долю единоборств. Каждый игрок чётко знает свои функции и делает это здорово. Тот же Яшкин, про которого Гатиятулин говорит, как он поменял его функционал и он стал лучше играть. Четвёртая тройка с Дыняком наводит ужас на соперников. Вариативность в нападении, к прошлогодним игрокам добавили Хмелевски и Тодда – это глубочайшее усиление для нападения. Трямкин – лидер «Ак Барса», относительно Марченко было много скептических высказываний, но сейчас он играет здорово, уверенно. Есть также усиление в лице Карпухина. Мы также в целом говорили про вратарскую линию, что она неоднозначна, но предыдущие раунды что Билялов, что Арефьев провели здорово. После второго раунда верю в «Ак Барс», у команды очень много плюсов, но «Металлург» – команда, которая может подстроиться под любого соперника», — сказал Гимаев в новом выпуске YouTube-канала «КХЛ здесь».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android