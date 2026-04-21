Гимаев поделился ожиданиями от матчей Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Металлургом»

Бывший защитник, комментатор и хоккейный эксперт Сергей Гимаев поделился ожиданиями от матчей 1/2 финала Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Металлургом».

«Ак Барс» сейчас показывает лучший хоккей, как было во времена Билялетдинова, когда они выигрывали Кубки. Кажется, что это физически команда, готова сейчас лучше всех, она выигрывает львиную долю единоборств. Каждый игрок чётко знает свои функции и делает это здорово. Тот же Яшкин, про которого Гатиятулин говорит, как он поменял его функционал и он стал лучше играть. Четвёртая тройка с Дыняком наводит ужас на соперников. Вариативность в нападении, к прошлогодним игрокам добавили Хмелевски и Тодда – это глубочайшее усиление для нападения. Трямкин – лидер «Ак Барса», относительно Марченко было много скептических высказываний, но сейчас он играет здорово, уверенно. Есть также усиление в лице Карпухина. Мы также в целом говорили про вратарскую линию, что она неоднозначна, но предыдущие раунды что Билялов, что Арефьев провели здорово. После второго раунда верю в «Ак Барс», у команды очень много плюсов, но «Металлург» – команда, которая может подстроиться под любого соперника», — сказал Гимаев в новом выпуске YouTube-канала «КХЛ здесь».