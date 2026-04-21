Тренер «Филадельфии» Токкет прокомментировал лидерство команды в серии с «Питтсбургом»

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Рик Токкет высказался о лидерстве в серии первого раунда Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз». Счёт — 2-0 в пользу «Флайерз».

«Выиграть две игры в Питтсбурге – это непросто. Соперник не сдавался, и мы должны вести себя именно с таким расчётом. Мы не собираемся ехать домой с высокомерным видом. Мы довольны, но нам нужно кое-что скорректировать в игре», – приводит слова Токкета официальный сайт НХЛ.

По итогам сезона-2024/2025 Национальной хоккейной лиги обладателем Кубка Стэнли стала «Флорида Пантерз». В финале турнира «Пантерз» обыграли «Эдмонтон» в шести матчах серии (4-2).