Тренер «Филадельфии» Токкет прокомментировал лидерство команды в серии с «Питтсбургом»

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Рик Токкет высказался о лидерстве в серии первого раунда Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз». Счёт — 2-0 в пользу «Флайерз».

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
21 апреля 2026, вторник. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
0 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Мартон (Конечны, Дворак) – 33:39     0:2 Хэтэуэй (Типпетт) – 37:43 (sh)     0:3 Гленденинг (Кутюрье, Хэтэуэй) – 57:55    

«Выиграть две игры в Питтсбурге – это непросто. Соперник не сдавался, и мы должны вести себя именно с таким расчётом. Мы не собираемся ехать домой с высокомерным видом. Мы довольны, но нам нужно кое-что скорректировать в игре», – приводит слова Токкета официальный сайт НХЛ.

По итогам сезона-2024/2025 Национальной хоккейной лиги обладателем Кубка Стэнли стала «Флорида Пантерз». В финале турнира «Пантерз» обыграли «Эдмонтон» в шести матчах серии (4-2).

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
