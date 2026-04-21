Сергей Гимаев обозначил преимущество «Локомотива» в серии Кубка Гагарина с «Авангардом»
Бывший защитник, комментатор и хоккейный эксперт Сергей Гимаев обозначил преимущество «Локомотива» в матчах 1/2 финала Кубка Гагарина с «Авангардом».
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
24 апреля 2026, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Авангард
Омск
«Омский клуб серия против московского ЦСКА закалила. Серия протекала в похожем стиле, в котором будет играть «Локомотив», но «Авангард» потерял ключевых игроков: Войнов, Чистяков и Волков. Это реально важные игроки. Если говорить про тренеров, то Хартли уже доказал победоносность. Он выигрывал во всех чемпионатах, в которых тренировал. В этом плане ярославцы имеют преимущество в плане тренера-победителя», — сказал Гимаев в новом выпуске YouTube-канала «КХЛ здесь».
Материалы по теме
- 21 апреля 2026
-
16:25
-
15:59
-
15:39
-
15:34
-
15:16
-
14:54
-
14:33
-
14:24
-
13:56
-
13:44
-
13:28
-
13:25
-
13:22
-
13:18
-
13:16
-
13:11
-
13:01
-
12:59
-
12:51
-
12:50
-
12:47
-
12:44
-
12:42
-
12:35
-
12:32
-
12:29
-
12:26
-
12:18
-
12:14
-
12:11
-
12:06
-
11:57
-
11:47
-
11:18
-
10:51