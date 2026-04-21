Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Киселевич: впервые в истории КХЛ в полуфиналах вообще нет фаворитов

Олимпийский чемпион, член комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Богдан Киселевич считает, что среди полуфиналистов КХЛ нет фаворитов. В 1/2 финала турнира сыграют «Локомотив» – «Авангард» и «Металлург» – «Ак Барс».

– Знаете, меня огорчают статьи о том, что этот сезон КХЛ скучноватый, что все серии плей-офф максимум из пяти матчей, что заранее всё решено. Да, длинных серий пока мы не видим, да, фавориты идут вперёд. Но вы посмотрите, какие роскошные полуфиналы мы получили!

– В чём их роскошь?
– На мой взгляд, впервые в истории КХЛ в полуфиналах вообще нет фаворитов. Очень ровная и плотная пара – «Локомотив» – «Авангард», в которой действующий чемпион получит небольшое преимущество разве что в случае длинной серии. Интригует ещё и то, что эти команды, хотя и управляются североамериканцами, играют в разный хоккей. Омск больше построен вокруг звёзд, Ярославль – вокруг системы. Та же картина в паре Магнитогорск – Казань. Очень непохожие команды – «Магнитка» побежит, но «Ак Барс» способен подавить и наказать, – цитирует Киселевича Russia-Hockey.ru.

