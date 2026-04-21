Хейсканен уступил лишь Зубову и Озолиньшу по скорости набора 50 передач в плей-офф

Защитник «Даллас Старз» Миро Хейсканен отметился результативной передачей во втором матче серии с «Миннесотой Уайлд» (4:2, 1-1).

Эта передача стала для Хейсканена 50-й в матчах плей-офф НХЛ в карьере. Финский игрок стал третьим хоккеистом, родившимся не в Северной Америке, по скорости достижения отметки в 50 результативных передач в матчах Кубка Стэнли. Хейсканену покорилось это достижение за 95 матчей.

Лидером по этому показателю является российский защитник Сергей Зубов, набравший 50 ассистов за 80 матчей плей-офф. На втором месте расположился Сандис Озолиньш.

Третий матч серии пройдёт в ночь на 23 апреля на домашней площадке «Миннесоты».