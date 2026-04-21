Хейсканен уступил лишь Зубову и Озолиньшу по скорости набора 50 передач в плей-офф
Защитник «Даллас Старз» Миро Хейсканен отметился результативной передачей во втором матче серии с «Миннесотой Уайлд» (4:2, 1-1).
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
21 апреля 2026, вторник. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Джонстон (Лундквист, Бек) – 08:58 1:1 Фэйбер (Хьюз, Капризов) – 11:33 2:1 Дюшейн – 24:02 (pp) 3:1 Робертсон (Лундквист, Дюшейн) – 47:09 3:2 Фэйбер (Эрикссон Эк, Хьюз) – 49:47 4:2 Джонстон (Грицковян, Линделль) – 59:10 (pp)
Эта передача стала для Хейсканена 50-й в матчах плей-офф НХЛ в карьере. Финский игрок стал третьим хоккеистом, родившимся не в Северной Америке, по скорости достижения отметки в 50 результативных передач в матчах Кубка Стэнли. Хейсканену покорилось это достижение за 95 матчей.
Лидером по этому показателю является российский защитник Сергей Зубов, набравший 50 ассистов за 80 матчей плей-офф. На втором месте расположился Сандис Озолиньш.
Третий матч серии пройдёт в ночь на 23 апреля на домашней площадке «Миннесоты».
