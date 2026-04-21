Мартон — первый тинейджер в истории НХЛ с победными голами в двух первых матчах плей-офф
Нападающий «Филадельфии Флайерз» Портер Мартон отметился победным голом во втором матче серии с «Питтсбург Пингвинз» (3:0). 19-летний Мартон стал первым тинейджером в истории Национальной хоккейной лиги, ставшим автором двух победных голов в двух первых матчах плей-офф в карьере.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
21 апреля 2026, вторник. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
0 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Мартон (Конечны, Дворак) – 33:39 0:2 Хэтэуэй (Типпетт) – 37:43 (sh) 0:3 Гленденинг (Кутюрье, Хэтэуэй) – 57:55
Мартон стал третьим новичком в истории НХЛ, начавшим карьеру в плей-офф с двух победных голов подряд. Ранее этим достижением отметились Бретт Халл в 1988 году и Куни Вайленд в 1929-м.
19-летний Мартон был выбран «Флайерз» в первом раунде (шестой общий номер) драфта НХЛ 2025 года. Он стал первым игроком из драфта 2025 года, подписавшим контракт новичка с клубом НХЛ.
