Мартон — первый тинейджер в истории НХЛ с победными голами в двух первых матчах плей-офф

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Портер Мартон отметился победным голом во втором матче серии с «Питтсбург Пингвинз» (3:0). 19-летний Мартон стал первым тинейджером в истории Национальной хоккейной лиги, ставшим автором двух победных голов в двух первых матчах плей-офф в карьере.

Мартон стал третьим новичком в истории НХЛ, начавшим карьеру в плей-офф с двух победных голов подряд. Ранее этим достижением отметились Бретт Халл в 1988 году и Куни Вайленд в 1929-м.

19-летний Мартон был выбран «Флайерз» в первом раунде (шестой общий номер) драфта НХЛ 2025 года. Он стал первым игроком из драфта 2025 года, подписавшим контракт новичка с клубом НХЛ.