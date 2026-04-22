Известный тренер Андрей Назаров отреагировал на последние тренерские перестановки в клубах КХЛ.

«Готовимся ко второму раунду плей-офф КХЛ, он должен получиться ярким. В клубах, которые уже завершили сезон, начались интересные изменения в руководстве и тренерских штабах, переподписываются контракты с хоккеистами. Кто-то не выполнил задачу на сезон, а кто-то, наоборот, идёт на повышение. Хоккейная жизнь продолжается, тем и прекрасен профессиональный спорт, что в нём есть высокая конкуренция.

Будем надеяться, что федеральные спортивные каналы продолжат радовать нас прекрасной картинкой, а четыре оставшихся в розыгрыше Кубка Гагарина клуба будут идти вперёд к вожделенной цели, не оглядываясь друг на друга. Шансы у всех равны, пусть победит сильнейший. А мы все дружно будем смотреть матчи и болеть за красивый хоккей», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.