Главный тренер «Миннесоты» оценил поражение от «Далласа» во втором матче серии

Главный тренер «Миннесоты» оценил поражение от «Далласа» во втором матче серии
Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс высказался о поражении от «Даллас Старз» (2:4) во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Счёт в серии — 1-1.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
21 апреля 2026, вторник. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Джонстон (Лундквист, Бек) – 08:58     1:1 Фэйбер (Хьюз, Капризов) – 11:33     2:1 Дюшейн – 24:02 (pp)     3:1 Робертсон (Лундквист, Дюшейн) – 47:09     3:2 Фэйбер (Эрикссон Эк, Хьюз) – 49:47     4:2 Джонстон (Грицковян, Линделль) – 59:10 (pp)    

«У нас две действительно сильные команды, которые демонстрируют высокую конкуренцию, полагаю, вы это сегодня увидели. Не думаю, что это сюрприз. Мы провели две очень напряжённые встречи и могли бы выиграть две, но выиграли только одну. Так что извлечём урок из этой игры и будем готовиться к третьему матчу серии», — цитирует Джона Хайнса пресс-служба клуба.

Третий матч серии состоится в ночь на 23 апреля на домашней площадке «Миннесоты».

