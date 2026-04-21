Главный тренер «Миннесоты» оценил поражение от «Далласа» во втором матче серии

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс высказался о поражении от «Даллас Старз» (2:4) во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Счёт в серии — 1-1.

«У нас две действительно сильные команды, которые демонстрируют высокую конкуренцию, полагаю, вы это сегодня увидели. Не думаю, что это сюрприз. Мы провели две очень напряжённые встречи и могли бы выиграть две, но выиграли только одну. Так что извлечём урок из этой игры и будем готовиться к третьему матчу серии», — цитирует Джона Хайнса пресс-служба клуба.

Третий матч серии состоится в ночь на 23 апреля на домашней площадке «Миннесоты».