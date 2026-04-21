Канадский форвард минского «Динамо»: Артём Галимов тут же падает, как только его касаются

Нападающий минского «Динамо» Райан Спунер заявил, что хоккеисты в КХЛ много симулируют нарушения.

– Заметил ли ты какие-то отличия от североамериканского хоккея?
– Судейство здесь чуть мягче. В КХЛ много симуляций, которые не свистят. Это иногда напоминает футбол. Например, Артём Галимов в нашей серии против Казани — как только его касались, он тут же падал. Для североамериканца это выглядит странно и даже немного неловко, это не совсем хоккей. Но каждый играет так, как хочет.

– Как тебе уровень хоккея?
– Я здесь играю уже семь лет, постоянно возвращаюсь в КХЛ. Хоккей тут хороший. Его нельзя сравнивать с НХЛ, но это отличная лига, она очень хорошо организована, уровень игроков достойный. Возможно, уровень стал чуть хуже, чем в мой первый год, но это нормально, учитывая, сколько сильных россиян уезжает в Америку, – цитирует Спунера Metaratings.

