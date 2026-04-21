Артюхин — о «Шанхае»: будем делать боевую команду, способную бороться за Кубок Гагарина

Новый генеральный менеджер «Шанхайских Драконов» Евгений Артюхин заявил, что планирует создать конкурентоспособную команду, которая будет бороться за Кубок Гагарина.

«Будет смена вектора. Мы хотим выбить весь менталитет, который был раньше, что китайский клуб – это всегда какой-то аутсайдер и никогда не бьётся за высокие места и за Кубок [Гагарина]. Мы будем делать боевую, конкурентоспособную команду, способную биться с топ-клубами и бороться за Кубок. Это наша основная цель, руководство клуба поставило перед нами самые высокие задачи.

Мы хотим всем, в том числе и болельщикам, показать, что сейчас совсем другая организация. И если Илья Ковальчук взялся за этот проект, всё совсем серьёзно», – цитирует Артюхина ТАСС.

Илья Ковальчук назначен президентом «Шанхайских Драконов».