Тамбиев — об уходе из СКА: договорились с Ларионовым, что не будет чинить мне препятствий

Тамбиев — об уходе из СКА: договорились с Ларионовым, что не будет чинить мне препятствий
Новый главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев оценил своё назначение и заявил, что у него была договорённость с главным тренером СКА Игорем Ларионовым.

«Рад возглавить такой именитый клуб, всё-таки обществу «Динамо» исполнилось 103 года, это большая ответственность. Рад тому, что «Динамо» остановило на мне выбор. Понятно, что предстоит много работы.

У нас была договорённость с Ларионовым, если меня назначат главным тренером, он не будет чинить препятствий. И за что ему большое спасибо, он отнёсся к этой ситуации с пониманием, воспринял это солидно, поздравил меня», — цитирует Тамбиева ТАСС.

Тамбиеву 55 лет. В Континентальной хоккейной лиге он работал главным тренером владивостокского «Адмирала» с 2021 по 2025 год. По ходу текущего сезона специалист вошёл в тренерский штаб петербургского СКА.

