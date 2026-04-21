Фетисов оценил назначение Ильи Ковальчука на пост президента «Шанхайских Драконов»

Фетисов оценил назначение Ильи Ковальчука на пост президента «Шанхайских Драконов»
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал назначение Ильи Ковальчука на пост президента «Шанхайских Драконов».

«Илья Валерьевич – уважаемый человек в нашем деле, успешный, знает хоккей. Надеюсь, для него это будет первый опыт для дальнейшего позиционирования нашего хоккея. Поздравляю его, надеюсь, что всё получится. Хорошая новость.

Ребята, которые прошли школу и советского хоккея, и НХЛ, и здесь уже. Все три этапа для того, чтобы сформировать свою позицию в КХЛ, у него есть. Хочется пожелать ему удачи. Это легендарный хоккеист, уважаемый среди всех поколений, умный, вдумчивый, был менеджерский опыт в сборной России на Олимпиаде. Неслучайно он согласился, значит, почувствовал уверенность в себе. Хорошая, добрая новость. Желаю Илье удачи. Я доволен», – цитирует Фетисова «Матч ТВ».

