«У него хорошие связи в России и в Америке». Ковальчук — о назначении Артюхина в «Шанхай»

Президент «Шанхайских Драконов» Илья Ковальчук высказался о назначении Евгения Артюхина генеральным менеджером китайского клуба. Известный в прошлом хоккеист последние три года работал скаутом клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс».

«Евгений Артюхин отлично знает хоккей изнутри, обладает богатым опытом. «Вегас» в последние годы добился серьёзных успехов, работа скаутом в такой организации помогла Евгению не только узнать североамериканский рынок, но и перенять лучшие менеджерские практики. У него хорошие связи и знакомства как внутри России, так и в Северной Америке. Желаю Евгению удачи, уверен, что он поможет вывести спортивную составляющую клуба на новый уровень, соответствующий нашим задачам», — цитирует Ковальчука пресс-служба клуба.