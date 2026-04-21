Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«У него хорошие связи в России и в Америке». Ковальчук — о назначении Артюхина в «Шанхай»

Комментарии

Президент «Шанхайских Драконов» Илья Ковальчук высказался о назначении Евгения Артюхина генеральным менеджером китайского клуба. Известный в прошлом хоккеист последние три года работал скаутом клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс».

«Евгений Артюхин отлично знает хоккей изнутри, обладает богатым опытом. «Вегас» в последние годы добился серьёзных успехов, работа скаутом в такой организации помогла Евгению не только узнать североамериканский рынок, но и перенять лучшие менеджерские практики. У него хорошие связи и знакомства как внутри России, так и в Северной Америке. Желаю Евгению удачи, уверен, что он поможет вывести спортивную составляющую клуба на новый уровень, соответствующий нашим задачам», — цитирует Ковальчука пресс-служба клуба.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android