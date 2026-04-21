Виктор Хедман с большой долей вероятности не сыграет в первом раунде с «Монреалем»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер заявил, что защитник Виктор Хедман вряд ли примет участие в первом раунде плей-офф с «Монреаль Канадиенс». 35-летний швед находится в расположении клуба, однако не выходил на лёд в матчах НХЛ с 20 марта.

В регулярном чемпионате НХЛ Хедман провёл 33 матча, в которых набрал 17 (1+16) очков. В начале апреля команда поместила защитника в долгосрочный список травмированных. Шведский игрок обороны проводит свой 17-й сезон в НХЛ, все – в составе «Тампы-Бэй». На его счету две подряд победы в Кубке Стэнли, в 2020 и 2021 годах.

Второй матч серии с «Монреалем» состоится в ночь на 22 апреля.