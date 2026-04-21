Алексей Морозов поздравил Илью Ковальчука с назначением на пост президента «Шанхая»

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о назначении Ильи Ковальчука на пост президента «Шанхайских Драконов». В качестве игроков Морозов и Ковальчук выигрывали чемпионаты мира в 2008 и 2009 годах.

«Поздравляю Илью Ковальчука с назначением на пост президента «Шанхайских Драконов». Илья многого добился в хоккее как игрок и понимает наш вид спорта от и до — побеждал на Олимпийских играх, чемпионате мира и в Кубке Гагарина. Богатая карьера и опыт работы генменеджером сборной России на Олимпиаде 2022 года точно помогут Ковальчуку на его новой должности.

Впереди у него много работы — формирование состава на новый сезон, подготовка к переезду клуба и другие важные цели. Это важный проект для КХЛ с точки зрения международного развития. Желаю ему полностью реализовать себя на посту президента «Драконов» и достичь вместе с ними серьёзных результатов», — цитирует Морозова ТАСС.