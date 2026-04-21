Летанг объяснил, почему «Питтсбургу» будет легче играть на домашней площадке «Филадельфии»

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг выразил мнение, что «пингвинам» будет легче играть в гостях в серии с «Филадельфией Флайерз». «Питтсбург» проиграл первые два домашних матча серии и поехал на две выездных встречи, уступая со счётом 0-2.

«Дома попадаешь в гущу событий, очень хочешь победить для болельщиков. От волнения немного зажимаешься, или что-то в этом роде. Поэтому, когда играешь на выезде, это немного упрощает задачу. Просто выходишь на площадку и ни о чём другом не беспокоишься, кроме своей игры», — цитирует Летанга пресс-служба клуба.

Третий матч серии состоится в ночь на 23 апреля на площадке «Филадельфии».