Летанг объяснил, почему «Питтсбургу» будет легче играть на домашней площадке «Филадельфии»

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг выразил мнение, что «пингвинам» будет легче играть в гостях в серии с «Филадельфией Флайерз». «Питтсбург» проиграл первые два домашних матча серии и поехал на две выездных встречи, уступая со счётом 0-2.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
23 апреля 2026, четверг. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
«Дома попадаешь в гущу событий, очень хочешь победить для болельщиков. От волнения немного зажимаешься, или что-то в этом роде. Поэтому, когда играешь на выезде, это немного упрощает задачу. Просто выходишь на площадку и ни о чём другом не беспокоишься, кроме своей игры», — цитирует Летанга пресс-служба клуба.

Третий матч серии состоится в ночь на 23 апреля на площадке «Филадельфии».

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Команда Малкина и Кросби терпит бедствие в Кубке Стэнли! Вылет «Питтсбурга» не за горами?
Команда Малкина и Кросби терпит бедствие в Кубке Стэнли! Вылет «Питтсбурга» не за горами?
