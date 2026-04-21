Daily Faceoff: игроки «Питтсбурга» выглядят старыми и медленными в серии с «Филадельфией»

Журналист Daily Faceoff Тайлер Яремчук заявил, что возрастные игроки «Питтсбург Пингвинз» уступают в скорости более молодым хоккеистам «Филадельфии Флайерз». «Лётчики» выиграли оба гостевых матча и отправляются на домашнюю часть серии ведя со счётом 2-0.

«Не хотел списывать «Питтсбург» со счетов после первой игры, очевидно, теперь после второй игры я гораздо ближе к этому. Они выглядели старыми и медленными, гораздо больше походили на тот «Питтсбург», который мы ожидали увидеть в регулярном сезоне. Такое ощущение, что для «Пингвинз» наступила полночь», — цитирует Яремчука Daily Faceoff.

Третий матч серии состоится в ночь на 23 апреля на площадке «Филадельфии».