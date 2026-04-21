Губерниев: почему бы «Трактору» не попробовать выиграть Кубок Гагарина с Ротенбергом?

Известный телекомментатор и журналист Дмитрий Губерниев высказался о том, что московское «Динамо» назначило на пост главного тренера Леонида Тамбиева, а не Романа Ротенберга.

«Назначение Тамбиева в «Динамо» вместо Ротенберга? Это выбор руководства клуба. Считаю, что Роман Борисович справился бы на посту тренера «Динамо». Ротенберг вполне способен вывести клуб на ключевые рубежи. Видимо, он рассматривался, но акционеры предпочли Тамбиева. Ротенберг — молодец, он в состоянии работать в большой команде.

Слухи про «Трактор»? Челябинск — прекрасный город, который я очень люблю. Часто бываю там и в Златоусте. Амбиции Романа Борисовича такие, что он будет бороться за чемпионство с любой командой. Почему бы «Трактору» не попробовать выиграть Кубок Гагарина с Ротенбергом?» – цитирует Губерниева Metaratings.