Кожевников: удивительно, что Ротенберга не назначили в «Динамо». Это было бы интереснее

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал назначение Леонида Тамбиева на пост главного тренера московского «Динамо».

«Посмотрим, что будет. Он пока ничего не показал, были только разговоры. Критиковали его за слова. Он же жаловался, что у него нет игроков, возможностей. Вот возможности появились. Очень обидчивый, постоянно на кого-то обижался. Он же вообще величайший. Посмотрим здесь на его амбиции. Вообще у него всё замечательно, если он теперь тренер «Динамо». Жаловаться умеет, посмотрим, как будет тренировать. От этого будем делать выводы.

Решает клуб, кого назначать тренером. Удивительно, что не Романа Ротенберга назначили. Хотя писали, что уже на 99% он будет тренером «Динамо». Это было бы интереснее», – цитирует Кожевникова «Советский спорт».