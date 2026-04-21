Владимир Путин наградил Валерия Каменского орденом «За заслуги перед Отечеством»

Владимир Путин наградил Валерия Каменского орденом «За заслуги перед Отечеством»
Президент РФ Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени вице‑президента по развитию КХЛ, олимпийского чемпиона Валерия Каменского. Соответствующий указ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

«За заслуги в развитии физической культуры и спорта наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Каменского Валерия Викторовича — вице-президента по развитию общества с ограниченной ответственностью «Континентальная хоккейная лига», город Москва», — говорится в тексте указа.

Каменский — советский и российский хоккеист, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и трёхкратный чемпион мира. Заслуженный мастер спорта СССР (1988).

Комментарии
