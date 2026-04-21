Натан Маккиннон — главный претендент на «Харт Трофи» по версии The Athletic

Североамериканский портал The Athletic по результатам опроса журналистов издания представил главных претендентов на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярного сезона.

Первое место занял форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, который получил 43,3% голосов. Вторую строчку занимает российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, набравший 33,3% голосов. Тройку претендентов замкнул Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз», на счету которого 23,3% голосов.

Приз вручается игроку, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. Обладателя награды определяют члены Ассоциация профессиональных хоккейных журналистов (PHWA).