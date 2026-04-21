Новый генменеджер «Нью-Джерси»: я полон оптимизма по поводу этой команды

Новый генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Санни Мехта высказался о своём назначении, заявив, что полон оптимизма относительно будущего команды.

«Я полон оптимизма по поводу этой команды, у нас много талантливых игроков. Действительно верю, что эти талантливые ребята вот-вот достигнут переломного момента и преодолеют это препятствие. Хочу вывести на лёд команду-победителя, которая будет принимать разумные и взвешенные решения, чтобы стать чемпионами», — цитирует Мехту пресс-служба клуба.

Ранее Мехта уже трудился в «Нью-Джерси» с 2014-го по 2018-й, он работал в команде в качестве аналитика. В нынешнем сезоне «Дэвилз» не сумели выйти в плей-офф Кубка Стэнли, заняв 13-е место в Восточной конференции, у клуба в 82 матчах 87 очков.