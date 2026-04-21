Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Новый генменеджер «Нью-Джерси»: я полон оптимизма по поводу этой команды

Новый генменеджер «Нью-Джерси»: я полон оптимизма по поводу этой команды
Комментарии

Новый генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Санни Мехта высказался о своём назначении, заявив, что полон оптимизма относительно будущего команды.

«Я полон оптимизма по поводу этой команды, у нас много талантливых игроков. Действительно верю, что эти талантливые ребята вот-вот достигнут переломного момента и преодолеют это препятствие. Хочу вывести на лёд команду-победителя, которая будет принимать разумные и взвешенные решения, чтобы стать чемпионами», — цитирует Мехту пресс-служба клуба.

Ранее Мехта уже трудился в «Нью-Джерси» с 2014-го по 2018-й, он работал в команде в качестве аналитика. В нынешнем сезоне «Дэвилз» не сумели выйти в плей-офф Кубка Стэнли, заняв 13-е место в Восточной конференции, у клуба в 82 матчах 87 очков.

Материалы по теме
Стало известно, кто станет новым генеральным менеджером «Нью-Джерси Дэвилз»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android