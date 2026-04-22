Гол Кучерова помог «Тампе» обыграть в овертайме «Монреаль» во втором матче плей-офф НХЛ

Завершился второй матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2. Счёт в серии 1-1.

В овертайме «Тампа» полностью переиграла гостей, нанеся девять бросков в створ ворот, а канадцы не смогли потревожить Василевского ни разу.

Победную шайбу в матче забросил швейцарский защитник хозяев Янис Мозер на 73-й минуте.

Помимо второго овертайма в серии и пяти голов, матч запомнился драками и массой удалений. Суммарное количество штрафных минут составило 50 минут (27-23).

В составе «Лайтнинг» шайбы забросили Брэндон Хагель, Янис Мозер и российский нападающий Никита Кучеров. Вратарь Андрей Василевский (Россия) сделал 25 сейвов (92.00%).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В составе гостей голы записали на свой счёт Лэйн Хатсон и Джош Андерсон.

Следующий матч между командами состоится 25 апреля в Монреале.

Российский нападающий «Канадиенс» Иван Демидов результативными действиями не отметился.