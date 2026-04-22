Тампа-Бэй Лайтнинг — Монреаль Канадиенс, результат матча 22 апреля 2026, счет 3:2 ОТ, второй матч 1/8 финала плей-офф НХЛ 2025-202

Гол Кучерова помог «Тампе» обыграть в овертайме «Монреаль» во втором матче плей-офф НХЛ
Завершился второй матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2. Счёт в серии 1-1.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
22 апреля 2026, среда. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 2
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Хагель (Гюнцель, Чернак) – 08:40     1:1 Хатсон (Судзуки, Кофилд) – 16:11 (pp)     1:2 Андерсон (Дано, Эванс) – 38:36     2:2 Кучеров (Чирелли, Хагель) – 52:33     3:2 Мозер (Чирелли) – 72:48    

В овертайме «Тампа» полностью переиграла гостей, нанеся девять бросков в створ ворот, а канадцы не смогли потревожить Василевского ни разу.

Победную шайбу в матче забросил швейцарский защитник хозяев Янис Мозер на 73-й минуте.

Помимо второго овертайма в серии и пяти голов, матч запомнился драками и массой удалений. Суммарное количество штрафных минут составило 50 минут (27-23).

В составе «Лайтнинг» шайбы забросили Брэндон Хагель, Янис Мозер и российский нападающий Никита Кучеров. Вратарь Андрей Василевский (Россия) сделал 25 сейвов (92.00%).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В составе гостей голы записали на свой счёт Лэйн Хатсон и Джош Андерсон.

Следующий матч между командами состоится 25 апреля в Монреале.

Российский нападающий «Канадиенс» Иван Демидов результативными действиями не отметился.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Никита Кучеров забил в плей-офф НХЛ впервые с апреля 2023 года
