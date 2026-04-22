«Баффало» уступил «Бостону» во втором матче плей-офф НХЛ. Счёт в серии сравнялся

В ночь с 21 на 22 апреля завершился второй матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла на льду «Кибэнк-центра» (Баффало, США) и закончилась победой гостей со счётом 4:2. Счёт в серии сравнялся — 1:1.

В составе гостей дубль на счету шведского нападающего Виктора Арвидссона, также шайбы забрасывали канадский форвард Морган Гики и шведский нападающий Павел Заха. По два ассиста в свой актив записали канадский защитник Джонатан Аспирот и чешский нападающий Давид Пастрняк, ассистентский дубль оформил американский защитник Чарли Макэвой. Российский защитник Никита Задоров в этом матче запомнился только удалениями — за толчок клюшкой и грубость. Российский нападающий «Брюинз» Марат Хуснутдинов очков не набрал.

В составе хозяев шайбы забрасывали канадский защитник Боуэн Байрэм и форвард Пейтон Кребс.

Следующий матч между командами состоится 24 апреля.

