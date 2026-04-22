Баффало Сэйбрз – Бостон Брюинз, результат матча 22 апреля 2026, счет 2:4, плей-офф НХЛ 2025/2026

«Баффало» уступил «Бостону» во втором матче плей-офф НХЛ. Счёт в серии сравнялся
В ночь с 21 на 22 апреля завершился второй матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла на льду «Кибэнк-центра» (Баффало, США) и закончилась победой гостей со счётом 4:2. Счёт в серии сравнялся — 1:1.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
22 апреля 2026, среда. 02:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Арвидссон (Аспирот, Миттельштадт) – 24:54     0:2 Гики (Пастрняк, Курали) – 36:29     0:3 Заха (Пастрняк, Макэвой) – 38:10 (pp)     0:4 Арвидссон (Миттельштадт, Аспирот) – 40:16     1:4 Байрэм (Маленстин, Пауэр) – 53:54     2:4 Кребс (Далин, Так) – 55:08    

В составе гостей дубль на счету шведского нападающего Виктора Арвидссона, также шайбы забрасывали канадский форвард Морган Гики и шведский нападающий Павел Заха. По два ассиста в свой актив записали канадский защитник Джонатан Аспирот и чешский нападающий Давид Пастрняк, ассистентский дубль оформил американский защитник Чарли Макэвой. Российский защитник Никита Задоров в этом матче запомнился только удалениями — за толчок клюшкой и грубость. Российский нападающий «Брюинз» Марат Хуснутдинов очков не набрал.

В составе хозяев шайбы забрасывали канадский защитник Боуэн Байрэм и форвард Пейтон Кребс.

Следующий матч между командами состоится 24 апреля.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
