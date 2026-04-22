Никита Кучеров забил в плей-офф НХЛ впервые с апреля 2023 года

Во втором матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Монреаль Канадиенс», хозяева сравняли счёт на 13-й минуте третьего периода. Гол на счету российского форварда Никиты Кучерова. На момент публикации новости счёт в матче 2:2 и идёт перерыв между основным временем встречи и овертаймом.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
22 апреля 2026, среда. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 2
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Хагель (Гюнцель, Чернак) – 08:40     1:1 Хатсон (Судзуки, Кофилд) – 16:11 (pp)     1:2 Андерсон (Дано, Эванс) – 38:36     2:2 Кучеров (Чирелли, Хагель) – 52:33     3:2 Мозер (Чирелли) – 72:48    

Безголевая серия россиянина в плей-офф НХЛ составляла 16 матчей. Последний раз он забивал в апреле 2023 года в игре с «Торонто Мэйпл Лифс» в 1/4 финала.

На счету Кучерова теперь 173 очка в плей-офф НХЛ.

Первая игра серии «Тампа-Бэй» с «Монреалем» закончилась победой канадского клуба в овертайме со счётом 4:3.

