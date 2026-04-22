Никита Кучеров забил в плей-офф НХЛ впервые с апреля 2023 года

Во втором матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Монреаль Канадиенс», хозяева сравняли счёт на 13-й минуте третьего периода. Гол на счету российского форварда Никиты Кучерова. На момент публикации новости счёт в матче 2:2 и идёт перерыв между основным временем встречи и овертаймом.

Безголевая серия россиянина в плей-офф НХЛ составляла 16 матчей. Последний раз он забивал в апреле 2023 года в игре с «Торонто Мэйпл Лифс» в 1/4 финала.

На счету Кучерова теперь 173 очка в плей-офф НХЛ.

Первая игра серии «Тампа-Бэй» с «Монреалем» закончилась победой канадского клуба в овертайме со счётом 4:3.