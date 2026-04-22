Матч плей-офф НХЛ между «Лос‑Анджелесом» и «Колорадо» был прерван из‑за разбитого стекла

Второй матч серии первого раунда плей‑офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Лос‑Анджелес Кингз» был прерван во втором периоде из‑за разбитого стекла.

Нападающий «Лос‑Анджелеса» Куинтон Байфилд на 24‑й минуте встречи в Денвере не реализовал буллит. Один из болельщиков «Эвеланш» так бурно отпраздновал это событие, что сломал заградительное стекло. Сразу после этого игра была приостановлена. Пауза продлилась около 15 минут.

В серии до четырёх побед впереди «Колорадо» (1-0).

«Колорадо Эвеланш» занял первое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ по итогам регулярного чемпионата. Команда набрала 121 очко за 82 игры. «Лос-Анджелес Кингз» стал восьмым, заработав 90 баллов.