Матч плей-офф НХЛ между «Лос‑Анджелесом» и «Колорадо» был прерван из‑за разбитого стекла
Поделиться
Второй матч серии первого раунда плей‑офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Лос‑Анджелес Кингз» был прерван во втором периоде из‑за разбитого стекла.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
22 апреля 2026, среда. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 1
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Панарин (Мур, Байфилд) – 53:04 (pp) 1:1 Ландеског (Нечас, Тэйвз) – 56:25 2:1 Руа (Мэнсон, Кадри) – 67:44
Нападающий «Лос‑Анджелеса» Куинтон Байфилд на 24‑й минуте встречи в Денвере не реализовал буллит. Один из болельщиков «Эвеланш» так бурно отпраздновал это событие, что сломал заградительное стекло. Сразу после этого игра была приостановлена. Пауза продлилась около 15 минут.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
В серии до четырёх побед впереди «Колорадо» (1-0).
«Колорадо Эвеланш» занял первое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ по итогам регулярного чемпионата. Команда набрала 121 очко за 82 игры. «Лос-Анджелес Кингз» стал восьмым, заработав 90 баллов.
Комментарии
- 22 апреля 2026
-
19:22
-
19:04
-
18:42
-
18:21
-
18:03
-
17:42
-
17:20
-
17:10
-
16:48
-
16:32
-
16:14
-
15:55
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:35
-
14:10
-
13:45
-
13:30
-
13:05
-
12:45
-
12:30
-
12:10
-
11:50
-
11:30
-
11:15
-
10:55
-
10:35
-
10:15
-
10:00
-
09:40
-
09:15
-
09:00
-
08:56
-
08:50