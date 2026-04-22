Матч плей-офф НХЛ между «Лос‑Анджелесом» и «Колорадо» был прерван из‑за разбитого стекла

Второй матч серии первого раунда плей‑офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Лос‑Анджелес Кингз» был прерван во втором периоде из‑за разбитого стекла.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
22 апреля 2026, среда. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 1
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Панарин (Мур, Байфилд) – 53:04 (pp)     1:1 Ландеског (Нечас, Тэйвз) – 56:25     2:1 Руа (Мэнсон, Кадри) – 67:44    

Нападающий «Лос‑Анджелеса» Куинтон Байфилд на 24‑й минуте встречи в Денвере не реализовал буллит. Один из болельщиков «Эвеланш» так бурно отпраздновал это событие, что сломал заградительное стекло. Сразу после этого игра была приостановлена. Пауза продлилась около 15 минут.

В серии до четырёх побед впереди «Колорадо» (1-0).

«Колорадо Эвеланш» занял первое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ по итогам регулярного чемпионата. Команда набрала 121 очко за 82 игры. «Лос-Анджелес Кингз» стал восьмым, заработав 90 баллов.

