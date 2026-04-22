Гол Барбашёва не помог «Вегасу» добиться победы во втором матче с «Ютой» в плей-офф НХЛ

В ночь с 21 на 22 апреля завершился второй матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Юту Маммот». Встреча прошла на льду «Ти-Мобайл Арены» (Парадайс, США) и закончилась победой гостей со счётом 3:2. Счёт в серии 1-1.

В составе хозяев шайбы забросили Марк Стоун и российский нападающий Иван Барбашёв (второй гол в серии).

В составе гостей заброшенные шайбы записали на свой счёт Маккензи Уигар, Дилан Гюнтер и Логан Кули.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Российские хоккеисты Павел Дорофеев («Голден Найтс») и Михаил Сергачёв («Маммот») результативными действиями не отметились.

Следующий матч между командами состоится в Солт-Лейк-Сити 25 апреля.