Вегас Голден Найтс — Юта Маммот, результат матча 22 апреля 2026, счет 2:3, второй матч 1/8 финала плей-офф НХЛ 2025-202

Гол Барбашёва не помог «Вегасу» добиться победы во втором матче с «Ютой» в плей-офф НХЛ
В ночь с 21 на 22 апреля завершился второй матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Юту Маммот». Встреча прошла на льду «Ти-Мобайл Арены» (Парадайс, США) и закончилась победой гостей со счётом 3:2. Счёт в серии 1-1.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
22 апреля 2026, среда. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 3
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
1:0 Стоун (Айкел, Марнер) – 11:42 (pp)     1:1 Уигар – 16:59     1:2 Гюнтер (Ямамото) – 34:56     2:2 Барбашёв (Айкел) – 35:58     2:3 Кули (Гюнтер, Ямамото) – 54:00    

В составе хозяев шайбы забросили Марк Стоун и российский нападающий Иван Барбашёв (второй гол в серии).

В составе гостей заброшенные шайбы записали на свой счёт Маккензи Уигар, Дилан Гюнтер и Логан Кули.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Российские хоккеисты Павел Дорофеев («Голден Найтс») и Михаил Сергачёв («Маммот») результативными действиями не отметились.

Следующий матч между командами состоится в Солт-Лейк-Сити 25 апреля.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
