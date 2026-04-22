Форвард «Флориды» Ткачук заявил, что его бесит отсутствие команды в плей-офф

Форвард «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук прокомментировал отсутствие клуба в плей-офф НХЛ сезона-2025/2026.

«Даже когда я смотрю игры плей-офф — а я обожаю это делать — меня просто бесит, что нас там нет. Это ужасно грустно. Я вижу эти арены, вижу, как болельщики тусуются на парковках, смотрят матчи в барах, чувствую эту напряжённость. Нет ничего круче, чем первая игра, первый период. Это лучшее, что есть в хоккее», — приводит слова Ткачука Daily Faceoff.

В прошлом году «Флорида» стала обладателем Кубка Стэнли, в этом году команда не сумела выйти в плей-офф НХЛ — клуб финишировал на 14-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 84 очка за 82 матча.

В текущем сезоне 28-летний американский нападающий сыграл 31 игру в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 34 (13+21) очка.