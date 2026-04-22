Гол Панарина не спас «Лос-Анджелес» от поражения во втором матче серии с «Колорадо»

Завершился матч 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Колорадо Эвеланш» и «Лос-Анджелес Кингз». Команды играли на стадионе «Болл-Арена» в Денвере (США). «Колорадо Эвеланш» одержал победу со счётом 2:1 в овертайме. Счёт в серии 2-0.

Команды долгое время не могли открыть счёт в матче. На 52-й минуте «Лос-Анджелес» получил большинство, которое реализовал российский нападающий Артемий Панарин с передач Тревора Мура и Куинтона Байфилда. Спустя три минуты капитан «Колорадо» Габриэль Ландеског сравнял счёт с передач Мартина Нечаса и Девона Тэйвза. В овертайме победу одержали хозяева благодаря голу Николя Руа.

«Колорадо Эвеланш» занял первое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ по итогам регулярного чемпионата. Команда набрала 121 очко за 82 игры. «Лос-Анджелес Кингз» стал восьмым, заработав 90 очков.