Главная Хоккей Новости

Колорадо Эвеланш — Лос-Анджелес Кингз, результат матча 22 апреля 2026, счет 2:1 ОТ, второй матч 1/8 финала плей-офф НХЛ 2025-2026

Гол Панарина не спас «Лос-Анджелес» от поражения во втором матче серии с «Колорадо»
Завершился матч 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Колорадо Эвеланш» и «Лос-Анджелес Кингз». Команды играли на стадионе «Болл-Арена» в Денвере (США). «Колорадо Эвеланш» одержал победу со счётом 2:1 в овертайме. Счёт в серии 2-0.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
22 апреля 2026, среда. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 1
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Панарин (Мур, Байфилд) – 53:04 (pp)     1:1 Ландеског (Нечас, Тэйвз) – 56:25     2:1 Руа (Мэнсон, Кадри) – 67:44    

Команды долгое время не могли открыть счёт в матче. На 52-й минуте «Лос-Анджелес» получил большинство, которое реализовал российский нападающий Артемий Панарин с передач Тревора Мура и Куинтона Байфилда. Спустя три минуты капитан «Колорадо» Габриэль Ландеског сравнял счёт с передач Мартина Нечаса и Девона Тэйвза. В овертайме победу одержали хозяева благодаря голу Николя Руа.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Колорадо Эвеланш» занял первое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ по итогам регулярного чемпионата. Команда набрала 121 очко за 82 игры. «Лос-Анджелес Кингз» стал восьмым, заработав 90 очков.

