Джон Купер оценил тяжёлую победу «Тампа-Бэй» во втором матче серии с «Монреалем»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался о победе во втором матче серии с «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ).

«Ребята играли упорно и показали волю к победе. Когда на пути возникают препятствия, они стараются преодолеть их любым возможным способом. Честно говоря, если бы мы поехали в Монреаль, проигрывая 0-2 в серии, наша возможность для ошибки становилась бы всё меньше и меньше. По крайней мере, мы сохранили свою возможность для ошибки на прежнем уровне, если не сказать, что немного улучшили свои шансы на победу в серии», — цитирует Купера пресс-служба клуба.

Следующий матч между командами состоится 25 апреля в Монреале.