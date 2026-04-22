Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Показать ещё Все новости
Джон Купер оценил тяжёлую победу «Тампа-Бэй» во втором матче серии с «Монреалем»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался о победе во втором матче серии с «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ).

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
22 апреля 2026, среда. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 2
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Хагель (Гюнцель, Чернак) – 08:40     1:1 Хатсон (Судзуки, Кофилд) – 16:11 (pp)     1:2 Андерсон (Дано, Эванс) – 38:36     2:2 Кучеров (Чирелли, Хагель) – 52:33     3:2 Мозер (Чирелли) – 72:48    

«Ребята играли упорно и показали волю к победе. Когда на пути возникают препятствия, они стараются преодолеть их любым возможным способом. Честно говоря, если бы мы поехали в Монреаль, проигрывая 0-2 в серии, наша возможность для ошибки становилась бы всё меньше и меньше. По крайней мере, мы сохранили свою возможность для ошибки на прежнем уровне, если не сказать, что немного улучшили свои шансы на победу в серии», — цитирует Купера пресс-служба клуба.

Следующий матч между командами состоится 25 апреля в Монреале.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
