«Чертовски сильная команда». Кучеров высказался о первой победе в серии с «Монреалем»

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров высказался о первой победе в серии с «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ, 1-1). Во второй игре россиянин отметился заброшенной шайбой впервые за последние 17 матчей плей-офф. В предыдущий раз он забивал в апреле 2023 года в игре с «Торонто Мэйпл Лифс» в 1/4 финала.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
22 апреля 2026, среда. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 2
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Хагель (Гюнцель, Чернак) – 08:40     1:1 Хатсон (Судзуки, Кофилд) – 16:11 (pp)     1:2 Андерсон (Дано, Эванс) – 38:36     2:2 Кучеров (Чирелли, Хагель) – 52:33     3:2 Мозер (Чирелли) – 72:48    

«Мы знали, что это будет долгая серия. У них чертовски сильная команда, мы их уважаем. Мы старались играть правильно, чаще бросать по воротам и следовать нашей системе. Пока мы будем играть в свою игру, у нас есть хорошие шансы на победу», — цитирует Кучерова пресс-служба клуба.

Следующий матч между командами состоится 25 апреля в Монреале.

Гол Кучерова помог «Тампе» обыграть в овертайме «Монреаль» во втором матче плей-офф НХЛ
