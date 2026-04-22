«Чертовски сильная команда». Кучеров высказался о первой победе в серии с «Монреалем»

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров высказался о первой победе в серии с «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ, 1-1). Во второй игре россиянин отметился заброшенной шайбой впервые за последние 17 матчей плей-офф. В предыдущий раз он забивал в апреле 2023 года в игре с «Торонто Мэйпл Лифс» в 1/4 финала.

«Мы знали, что это будет долгая серия. У них чертовски сильная команда, мы их уважаем. Мы старались играть правильно, чаще бросать по воротам и следовать нашей системе. Пока мы будем играть в свою игру, у нас есть хорошие шансы на победу», — цитирует Кучерова пресс-служба клуба.

Следующий матч между командами состоится 25 апреля в Монреале.