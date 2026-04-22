Расписание матчей 1/4 финала ВХЛ на 22 апреля 2026 года

Сегодня, 22 апреля, пройдёт один матч второго раунда плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
Расписание матчей ВХЛ на 22 апреля 2026 года (время московское):
17:00. «Магнитка» – «Химик».
Пары 1/4 финала:
1. «Металлург» Новокузнецк — «Горняк-УГМК» Верхняя Пышма, счёт в серии — 4-1.
2. «Нефтяник» Альметьевск — «Рязань-ВДВ» Рязань, счёт в серии — 4-1.
3. «Югра» Ханты-Мансийск — «Омские Крылья» Омск, счёт в серии — 4-0.
4. «Химик» Воскресенск — «Магнитка» Магнитогорск, счёт в серии — 3-2.
Все стадии плей-офф проводятся до четырёх побед в каждой серии.