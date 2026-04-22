Форвард «Бостона» забил курьёзный гол, бросив шайбу с неудобной руки с середины площадки
Поделиться
В ночь с 21 на 22 апреля завершился второй матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла на льду «Кибэнк-центра» (Баффало, США) и закончилась победой гостей со счётом 4:2. Счёт в серии сравнялся — 1:1.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
22 апреля 2026, среда. 02:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Арвидссон (Аспирот, Миттельштадт) – 24:54 0:2 Гики (Пастрняк, Курали) – 36:29 0:3 Заха (Пастрняк, Макэвой) – 38:10 (pp) 0:4 Арвидссон (Миттельштадт, Аспирот) – 40:16 1:4 Байрэм (Маленстин, Пауэр) – 53:54 2:4 Кребс (Далин, Так) – 55:08
Курьёзным в матче получился второй гол «Бостона», забитый на 37-й минуте нападающим Морганом Гики. Форвард получил шайбу в середине площадки и сделал высокий заброс в сторону ворот голкипера «Баффало» Укко-Пекки Луукконена. Вратарь немного выехал из ворот, а шайба, ударившись перед ним о лёд, изменила направление движения и попала в ворота.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Комментарии
- 22 апреля 2026
-
19:22
-
19:04
-
18:42
-
18:21
-
18:03
-
17:42
-
17:20
-
17:10
-
16:48
-
16:32
-
16:14
-
15:55
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:35
-
14:10
-
13:45
-
13:30
-
13:05
-
12:45
-
12:30
-
12:10
-
11:50
-
11:30
-
11:15
-
10:55
-
10:35
-
10:15
-
10:00
-
09:40
-
09:15
-
09:00
-
08:56
-
08:50