«Удивительный сюрприз». Генменеджер «Авангарда» высказался о победе над ЦСКА в пяти матчах

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался о победе в серии второго раунда Кубка Гагарина над ЦСКА в пяти матчах и назвал это неожиданным результатом.

— Подведите итоги серии «Авангарда» с ЦСКА. Ожидали, что так быстро она закончится?

— Честно, не ожидал. Конечно, при счёте 2-0, 3-0 хотелось закончить как можно быстрее, но мы понимали, что это за команда, какой там тренерский штаб. Удивительный для нас сюрприз, что закончили быстро, но нам это было необходимо, чтобы и отдохнуть ребятам, и чтобы травмированные восстановились, — сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.