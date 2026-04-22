Сопин: Никитин, возможно, лучший российский тренер КХЛ. Победа над ним — оценка работы

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин назвал Игоря Никитина лучшим российским тренером в КХЛ. Во втором раунде Кубка Гагарина омский клуб обыграл ЦСКА под руководством Никитина в пяти матчах.

— Было принципиально важно обыграть Игоря Никитина после прошлого плей-офф?
— Не думаю, что это была самоцель, однако мы понимаем, что Никитин, возможно, лучший российский тренер КХЛ, который своей работой всем всё доказал. Так что победа над ним — это оценка работы нашей организации, наших тренеров. Получилось обыграть Игоря Валерьевича с его тренерским штабом, где собраны опытные профессионалы, — сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Сопиным читайте на «Чемпионате»:
«Были травмы, но все игроки «Авангарда» готовятся к полуфиналу». Интервью с Сопиным
