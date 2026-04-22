Генменеджер «Авангарда» заявил, что КХЛ анализирует разные варианты формата плей-офф

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин заявил, что КХЛ анализирует разные варианты формата плей-офф.

— Много сейчас дискуссий о перекрёстном плей-офф — хотели уйти от доминирования СКА и ЦСКА, а пришли к доминированию восточных команд. Есть ли у вас мнение, что делать с форматом Кубка Гагарина?

— Знаю, что лига прорабатывает разные варианты, но нет идеального рецепта, идеальной формулы. Прежняя система плей-офф себя изжила, потому что каждый год стали повторяться пары на разных стадиях. От этого ушли. Сейчас анализируют введение разных форматов. Например, систему, при которой после первого раунда будут смотреть на количество набранных очков в регулярке и в зависимости от этого формировать пары четвертьфиналов и так далее. Тяжело судить. Да, у «Авангарда» сложная сетка и в этом году, и в прошлом сезоне играли с «Металлургом», а затем с «Локомотивом». Никто не ожидал в этом сезоне, что низко будут в таблице СКА, ЦСКА, «Динамо» Москва. Небольшой сюрприз преподнесла пара «Северсталь» — «Торпедо» — в прошлые годы такое было сложно представить. Думаю, лига что-то придумает, может, стоит сделать общую таблицу и с первого раунда так играть. Но не нужно при этом забывать про логистику, это всё дорогое удовольствие, — сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.