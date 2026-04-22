«К сожалению, тут регламент не за нас». Сопин — о старте серии с «Локомотивом» в гостях

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался о старте серии полуфинала Кубка Гагарина с «Локомотивом» гостевыми матчами в Ярославле.

— «Авангард» набрал больше очков, чем «Локомотив», но начинает полуфинал в Ярославле. Насколько справедливы приоритеты посева по конференциям при перекрёстном плей-офф?

— Мы обсуждали это с тренерским штабом ещё до нашего последнего выезда в регулярке, тогда уже примерно понимали, что если останемся на втором месте Востока, то в третьем раунде сыграем с «Локомотивом», а если опустимся на третье — то путь ведёт на «Металлург». Но это не стратегические цели, а просто примерно планировали свой путь в плей-офф и понимали, что в таком случае полуфинал начнём на выезде. Победитель конференции имеет преимущество, такой регламент. К сожалению, регламент не за нас в этом вопросе, — сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.