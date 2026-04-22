«Знаем, сколько он хочет и сколько стоит». Генменеджер «Авангарда» — о продлении легионера

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался о возможном продлении контракта с нападающим Джованни Фьоре.

— Джованни Фьоре интересен «Авангарду» и на следующий сезон. Не переживаете, что после такой игры в плей-офф увеличатся финансовые запросы игрока?

— Мы начинаем разговаривать, общаться. Игра Фьоре не стала сюрпризом, он такой кубковый боец и в прошлом плей-офф сыграл здорово. Мы понимаем финансовую сторону вопроса, не боимся, что он теперь попросит кардинально других денег. Знаем, сколько он хочет, сколько он стоит, просто сейчас Джованни сконцентрирован на игре, пока этот вопрос не поднимаем, — сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.