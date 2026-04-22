Генеральный менеджер «Авангарда» высказался об итогах сезона ВХЛ для «Омских Крыльев»

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался об итогах сезона ВХЛ для «Омских Крыльев». Омский клуб в полуфинале плей-офф ВХЛ всухую уступил «Югре».

— Генеральный менеджер клуба Михаил Бирюков поставил за сезон твёрдую тройку. Мы могли сыграть лучше, но могли сыграть и хуже. Это был волнообразный сезон со взлётами и падениями. Многое сделано, эта команда создалась с нуля, был новый тренер-иностранец, запустили СКК имени Блинова, потеряли в плей-офф преимущество домашней площадки в первом раунде, пришлось прикладывать дополнительные усилия. Но тут уж как было — так было. С учётом всех вводных ребята сыграли достойно, определённый результат показали. В ближайшее время будем собираться с руководством, думать, в каком направлении двигаться дальше. В принципе, у нас есть мысли, много ребят из МХЛ должны зайти в ВХЛ в следующем сезоне.

— Если я правильно понял, то «Омские Крылья» уже в следующем сезоне должны поменять формат комплектования? Больше местных молодых хоккеистов, меньше опытных ребят со стороны на односторонних контрактах.
— Да, у нас такой план. 5-7-8-10 опытных ребят, которые могут показать пример для молодёжи. И порядка десяти молодых парней, здорово показавших себя в этом году в МХЛ. И они должны не просто отбывать номер в команде ВХЛ, а выходить на лидирующие позиции и готовиться к переходу на следующий уровень в команду КХЛ, — сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Сопиным читайте на «Чемпионате»:
«Были травмы, но все игроки «Авангарда» готовятся к полуфиналу». Интервью с Сопиным
Эксклюзив
«Были травмы, но все игроки «Авангарда» готовятся к полуфиналу». Интервью с Сопиным
Комментарии
