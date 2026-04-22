«Всё вышло из-под контроля». Сан-Луи — о поражении «Монреаля» во втором матче с «Тампой»

«Всё вышло из-под контроля». Сан-Луи — о поражении «Монреаля» во втором матче с «Тампой»
Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи прокомментировал поражение во втором матче серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3 ОТ) и отметил игру канадской команды в первых двух периодах. После двух периодов «Канадиенс» вели со счётом 2:1.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
22 апреля 2026, среда. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 2
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Хагель (Гюнцель, Чернак) – 08:40     1:1 Хатсон (Судзуки, Кофилд) – 16:11 (pp)     1:2 Андерсон (Дано, Эванс) – 38:36     2:2 Кучеров (Чирелли, Хагель) – 52:33     3:2 Мозер (Чирелли) – 72:48    

«Мне казалось, что в третьем периоде каждый раз, когда мы выходили на лёд со свежим звеном, мы тут же начинали обороняться. Мы оборонялись весь третий период. Я думаю, что в первых двух периодах мы очень хорошо играли с шайбой и сохраняли хладнокровие, но потом всё вышло из-под контроля», — цитирует Сан-Луи пресс-служба клуба.

Следующий матч между командами состоится 25 апреля в Монреале.

