«Всё вышло из-под контроля». Сан-Луи — о поражении «Монреаля» во втором матче с «Тампой»

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи прокомментировал поражение во втором матче серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3 ОТ) и отметил игру канадской команды в первых двух периодах. После двух периодов «Канадиенс» вели со счётом 2:1.

«Мне казалось, что в третьем периоде каждый раз, когда мы выходили на лёд со свежим звеном, мы тут же начинали обороняться. Мы оборонялись весь третий период. Я думаю, что в первых двух периодах мы очень хорошо играли с шайбой и сохраняли хладнокровие, но потом всё вышло из-под контроля», — цитирует Сан-Луи пресс-служба клуба.

Следующий матч между командами состоится 25 апреля в Монреале.