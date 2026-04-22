«Тампа-Бэй» выиграла матч плей-офф в овертайме впервые с 2022 года

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ) во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1-1). Автором победной шайбы в овертайме стал защитник Янис Мозер, для которого этот гол стал первым в плей-офф НХЛ за карьеру. Победа в овертайме в кубковом матче стала для «Лайтнинг» первой с 2022 года.
Команда завершила серию из семи поражений подряд в овертаймах матчей плей-офф. Она началась в финале Кубка Стэнли — 2022 с «Колорадо Эвеланш» (два поражения в овертаймах, итог серии – 2-4), продолжилась в первом раунде — 2023 с «Торонто Мэйпл Лифс» (три поражения, итог – 2-4), первом раунде — 2024 с «Флоридой Пантерз» (одно поражение, итог – 1-4) и первом матче серии с «Монреалем» в этом году (3:4 ОТ).
Следующий матч между командами состоится 25 апреля в Монреале.
- 22 апреля 2026
