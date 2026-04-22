«Тампа-Бэй» выиграла матч плей-офф в овертайме впервые с 2022 года

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ) во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1-1). Автором победной шайбы в овертайме стал защитник Янис Мозер, для которого этот гол стал первым в плей-офф НХЛ за карьеру. Победа в овертайме в кубковом матче стала для «Лайтнинг» первой с 2022 года.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
22 апреля 2026, среда. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 2
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Хагель (Гюнцель, Чернак) – 08:40     1:1 Хатсон (Судзуки, Кофилд) – 16:11 (pp)     1:2 Андерсон (Дано, Эванс) – 38:36     2:2 Кучеров (Чирелли, Хагель) – 52:33     3:2 Мозер (Чирелли) – 72:48    

Команда завершила серию из семи поражений подряд в овертаймах матчей плей-офф. Она началась в финале Кубка Стэнли — 2022 с «Колорадо Эвеланш» (два поражения в овертаймах, итог серии – 2-4), продолжилась в первом раунде — 2023 с «Торонто Мэйпл Лифс» (три поражения, итог – 2-4), первом раунде — 2024 с «Флоридой Пантерз» (одно поражение, итог – 1-4) и первом матче серии с «Монреалем» в этом году (3:4 ОТ).

Следующий матч между командами состоится 25 апреля в Монреале.

«Засуха» Кучерова в плей-офф НХЛ окончена! Спас «Тампу» и помог ей сравнять счёт в серии
