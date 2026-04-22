«Это моя вина». Вратарь «Баффало» признал свою ошибку при курьёзной шайбе «Бостона»

Голкипер «Баффало Сэйбрз» Укко-Пекка Луукконен прокомментировал свою ошибку в случае с пропущенной шайбой с центра площадки от форварда «Бостон Брюинз» Моргана Гики.

«Просто неудачный отскок и гол. Конечно, это моя вина. От этого никуда не деться, нужно просто лучше справляться с такими моментами. Но я считаю, что для меня лично самое главное — это то, что в таких ситуациях, если отскок неудачный, гол неудачный, нужно остановить кровотечение. Но сегодня вечером мне это не удалось. Это был неудачный отскок, но уже ничего не поделаешь», — цитирует Луукконена пресс-служба клуба.

Третий матч серии состоится на площадке «Бостона».