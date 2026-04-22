Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Это моя вина». Вратарь «Баффало» признал свою ошибку при курьёзной шайбе «Бостона»
Голкипер «Баффало Сэйбрз» Укко-Пекка Луукконен прокомментировал свою ошибку в случае с пропущенной шайбой с центра площадки от форварда «Бостон Брюинз» Моргана Гики.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
22 апреля 2026, среда. 02:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Арвидссон (Аспирот, Миттельштадт) – 24:54     0:2 Гики (Пастрняк, Курали) – 36:29     0:3 Заха (Пастрняк, Макэвой) – 38:10 (pp)     0:4 Арвидссон (Миттельштадт, Аспирот) – 40:16     1:4 Байрэм (Маленстин, Пауэр) – 53:54     2:4 Кребс (Далин, Так) – 55:08    

«Просто неудачный отскок и гол. Конечно, это моя вина. От этого никуда не деться, нужно просто лучше справляться с такими моментами. Но я считаю, что для меня лично самое главное — это то, что в таких ситуациях, если отскок неудачный, гол неудачный, нужно остановить кровотечение. Но сегодня вечером мне это не удалось. Это был неудачный отскок, но уже ничего не поделаешь», — цитирует Луукконена пресс-служба клуба.

Третий матч серии состоится на площадке «Бостона».

