Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никита Кучеров сравнял счёт в матче с «Монреалем» и установил очередное достижение

Комментарии

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров сравнял счёт на 53-й минуте второго матча серии с «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ, 1-1). Эта шайба позволила ему занять четвёртое место по количеству очков в голах, после которых сравнивался счёт в плей-офф НХЛ, среди игроков, родившихся за пределами Северной Америки.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
22 апреля 2026, среда. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 2
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Хагель (Гюнцель, Чернак) – 08:40     1:1 Хатсон (Судзуки, Кофилд) – 16:11 (pp)     1:2 Андерсон (Дано, Эванс) – 38:36     2:2 Кучеров (Чирелли, Хагель) – 52:33     3:2 Мозер (Чирелли) – 72:48    

По этому показателю Кучеров сравнялся с Никласом Лидстрёмом, Петером Форсбергом и Яри Курри. В этой категории он уступает только Яромиру Ягру (47), Александру Овечкину (34) и Евгению Малкину (33).

Безголевая серия россиянина в плей-офф НХЛ составляла 16 матчей. Последний раз он забивал в апреле 2023 года в игре с «Торонто Мэйпл Лифс» в 1/4 финала.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Засуха» Кучерова в плей-офф НХЛ окончена! Спас «Тампу» и помог ей сравнять счёт в серии
«Засуха» Кучерова в плей-офф НХЛ окончена! Спас «Тампу» и помог ей сравнять счёт в серии
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android