Никита Кучеров сравнял счёт в матче с «Монреалем» и установил очередное достижение
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров сравнял счёт на 53-й минуте второго матча серии с «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ, 1-1). Эта шайба позволила ему занять четвёртое место по количеству очков в голах, после которых сравнивался счёт в плей-офф НХЛ, среди игроков, родившихся за пределами Северной Америки.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
22 апреля 2026, среда. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 2
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Хагель (Гюнцель, Чернак) – 08:40 1:1 Хатсон (Судзуки, Кофилд) – 16:11 (pp) 1:2 Андерсон (Дано, Эванс) – 38:36 2:2 Кучеров (Чирелли, Хагель) – 52:33 3:2 Мозер (Чирелли) – 72:48
По этому показателю Кучеров сравнялся с Никласом Лидстрёмом, Петером Форсбергом и Яри Курри. В этой категории он уступает только Яромиру Ягру (47), Александру Овечкину (34) и Евгению Малкину (33).
Безголевая серия россиянина в плей-офф НХЛ составляла 16 матчей. Последний раз он забивал в апреле 2023 года в игре с «Торонто Мэйпл Лифс» в 1/4 финала.
