Никита Кучеров сравнял счёт в матче с «Монреалем» и установил очередное достижение

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров сравнял счёт на 53-й минуте второго матча серии с «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ, 1-1). Эта шайба позволила ему занять четвёртое место по количеству очков в голах, после которых сравнивался счёт в плей-офф НХЛ, среди игроков, родившихся за пределами Северной Америки.

По этому показателю Кучеров сравнялся с Никласом Лидстрёмом, Петером Форсбергом и Яри Курри. В этой категории он уступает только Яромиру Ягру (47), Александру Овечкину (34) и Евгению Малкину (33).

Безголевая серия россиянина в плей-офф НХЛ составляла 16 матчей. Последний раз он забивал в апреле 2023 года в игре с «Торонто Мэйпл Лифс» в 1/4 финала.