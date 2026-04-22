Мозер стал первым игроком в истории «Тампа-Бэй», чей первый гол в плей-офф стал победным
«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ) во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1-1). Автором победной шайбы в овертайме стал защитник Янис Мозер, для которого этот гол стал первым в плей-офф НХЛ за карьеру.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
22 апреля 2026, среда. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 2
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Хагель (Гюнцель, Чернак) – 08:40 1:1 Хатсон (Судзуки, Кофилд) – 16:11 (pp) 1:2 Андерсон (Дано, Эванс) – 38:36 2:2 Кучеров (Чирелли, Хагель) – 52:33 3:2 Мозер (Чирелли) – 72:48
Мозер стал первым игроком в истории «Тампа-Бэй», чей первый гол в плей-офф стал победным. Также Мозер стал первым швейцарским защитником в истории НХЛ, забившим гол в овертайме матча плей-офф НХЛ.
Победа в овертайме в кубковом матче стала для «Лайтнинг» первой с 2022 года. Команда завершила серию из семи поражений подряд в овертаймах матчей плей-офф. Следующий матч между командами состоится 25 апреля в Монреале.
