Мозер стал первым игроком в истории «Тампа-Бэй», чей первый гол в плей-офф стал победным

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ) во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1-1). Автором победной шайбы в овертайме стал защитник Янис Мозер, для которого этот гол стал первым в плей-офф НХЛ за карьеру.

Мозер стал первым игроком в истории «Тампа-Бэй», чей первый гол в плей-офф стал победным. Также Мозер стал первым швейцарским защитником в истории НХЛ, забившим гол в овертайме матча плей-офф НХЛ.

Победа в овертайме в кубковом матче стала для «Лайтнинг» первой с 2022 года. Команда завершила серию из семи поражений подряд в овертаймах матчей плей-офф. Следующий матч между командами состоится 25 апреля в Монреале.