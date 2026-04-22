Логан Кули — самый молодой американский игрок НХЛ с голами в двух первых матчах плей-офф

Нападающий «Юты Маммот» Логан Кули забил победный гол во втором матче серии с «Вегас Голден Найтс» (3:2, 1-1). Эта победа стала первой в клубной истории «мамонтов» в матчах Кубка Стэнли.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
22 апреля 2026, среда. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 3
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
1:0 Стоун (Айкел, Марнер) – 11:42 (pp)     1:1 Уигар – 16:59     1:2 Гюнтер (Ямамото) – 34:56     2:2 Барбашёв (Айкел) – 35:58     2:3 Кули (Гюнтер, Ямамото) – 54:00    

Кули стал самым молодым американским игроком НХЛ с двумя голами в двух первых матчах плей-офф в карьере. Логан оформил это достижение в возрасте 21 года и 352 дней. Он превзошёл достижение партнёра по команде Клейтона Келлера, который забивал в каждом из двух первых матчей плей-офф в карьере в возрасте 22 лет и шести дней.

Следующий матч между командами состоится в Солт-Лейк-Сити 25 апреля. Это будет первый домашний матч плей-офф для «Юты» в клубной истории.

